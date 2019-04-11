تلميذ يضع حدا لحياته شنقا بطنجة

نُشر بتاريخ :  2019-04-11 - 22:41
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اس.بويعقوبي – هبة بريس

أقدم طفل في الرابعة عشر من عمره على الانتحار مساء اليوم الخميس، بحي “كورزيانة” بمنطقة بني مكادة بطنجة في ظروف وصفت بالغامضة .

وحسب المعطيات المتوفرة فالهالك كان قيد حياته تلميذا باعدادية الفتح بحي “كورزيانة” في مقاطعة بني مكادة حيث عمد الى لف حبل على عنقه داخل محل للبقالة في ملكية أحد أفراد عائلته بحي “بوحوت”.

ورجحت ذات المصادر ان يكون الطفل قد اقدم على الانتحار نتيجة مشاكل اسرية قد اثرت على نفسية الهالك ودفعته الى وضع حد لحياته بشكل مؤلم وهو ماستكشف عنه التحريات التي باشرتها المصالح الامنية .

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تعليق واحد

  1. محمد المصباحي

    في 23:31

    ما أي حكومة العثماني في هذه الانتحارات المتكررة التي تشمل جميع الأعمار و جميع الشرائح المجتمعية. أليس هذا دليل قاطع على فشل سياسات الدولة. ألا يتطلب انتحار شبابنا وقفة تأمل وتفكير حقيقيتان و صادقتان. ألا نمتلك القليل من الغيرة على هذا الشباب الضائع؟

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