تلميذ يضع حدا لحياته شنقا بطنجة

اس.بويعقوبي – هبة بريس

أقدم طفل في الرابعة عشر من عمره على الانتحار مساء اليوم الخميس، بحي “كورزيانة” بمنطقة بني مكادة بطنجة في ظروف وصفت بالغامضة .

وحسب المعطيات المتوفرة فالهالك كان قيد حياته تلميذا باعدادية الفتح بحي “كورزيانة” في مقاطعة بني مكادة حيث عمد الى لف حبل على عنقه داخل محل للبقالة في ملكية أحد أفراد عائلته بحي “بوحوت”.

ورجحت ذات المصادر ان يكون الطفل قد اقدم على الانتحار نتيجة مشاكل اسرية قد اثرت على نفسية الهالك ودفعته الى وضع حد لحياته بشكل مؤلم وهو ماستكشف عنه التحريات التي باشرتها المصالح الامنية .

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