سجن “عين الدالية” بطنجة يستقبل 15 نزيلا من معتقلي الريف

هبة بريس – الرباط

كشفت مصادر متطابقة على لائحة لائحة التنقيلات داخل السجون التي شملت معتقلي أحداث الحسيمة الموجودين بسجن عين السبع 1 المعروف بـ”عكاشة” بعد صدور الأحكام النهائية ضدهم من محكمة الاستئناف بالبيضاء.

واستقبلت المنشأة السجنية “عين الدالية” بمدينة طنجة، اليوم الخميس، 15 من معتقلي “حراك الريف” الذين تقرر ترحيلهم من سجن “عين السبع” بمدينة لدار البيضاء.

وكانت المندوبية العامة للسجون، اعلنت ترحيل معتقلي “حراك الريف”، وعددهم 42 سجينا،من الدار البيضاء إلى سجون تقع شمال المملكة، قصد تقريبهم من أماكن سكن ذويهم، غداة تأكيد أحكام إدانتهم أمام الاستئناف ، حيث يندرج هذا الترحيل “في إطار تقريب هؤلاء النزلاء ما أمكن من ذويهم والحفاظ بذلك على روابطهم الأسرية والاجتماعية”.

واظهرت معطيات متطابقة ان النزلاء الذين سيمضون ما تبقى من عقوبتهم السجنية في طنجة، هم يوسف الحمديوي وفؤاد السعيدي وإبراهيم بوزيان وعثمان بوزيان وعبد الحق صديق وعبد العالي حود ومحمد الأصريحي وإبراهيم ابقوي وربيع الأبلق والحبيب الحنودي وشاكر المخروط وحسين الإدريسي وسليمان الفاحيلي وإلياس الحاجي.

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