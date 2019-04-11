مصرع شخص وإصابة تسعة آخرين في اصطدام حافلة بسيارة للنقل المزدوج بميدلت( صور)

التحكم في النص :
هبة بريس – ميدلت
على مشارف منطقة أیت تمولي بالجماعة الترابية زايدة بإقليم ميدلت، وقعت بعد زوال اليوم الخمیس 11 أبریل الجاري حادثة سیر ممیتة جراء اصطدام سیارة متوسطة من نوع میرسیدیس (207 ) بحافلة لنقل الركاب.
الحادثة حسب مصادر إعلامية محلية خلفت مصرع شخص واحد في عین المكان، واصابة تسعة آخرین بجروح متفاوتة الخطورة .
ھذا وفور علمه بالحادثة انتقل مصطفى النوحي عامل الاقلیم إلى المستشفى الاقلیمي بمیدلت للوقوف عن كثب على عملیة اسعاف الجرحى، والقیام بكل المتعین لانقاد حیاة المصابین، و أوصى عامل الإقليم بتتبع حالة الجرحى، وأمر بانشاء خلیة تتبع في عین المكان للتنسیق و للسھر على حلحلة كل المشاكل المعیقة لعلاج أو نقل المصابین.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0