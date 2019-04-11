مصرع شخص وإصابة تسعة آخرين في اصطدام حافلة بسيارة للنقل المزدوج بميدلت( صور)

على مشارف منطقة أیت تمولي بالجماعة الترابية زايدة بإقليم ميدلت، وقعت بعد زوال اليوم الخمیس 11 أبریل الجاري حادثة سیر ممیتة جراء اصطدام سیارة متوسطة من نوع میرسیدیس (207 ) بحافلة لنقل الركاب.

على مشارف منطقة أیت تمولي بالجماعة الترابية زايدة بإقليم ميدلت، وقعت بعد زوال اليوم الخمیس 11 أبریل الجاري حادثة سیر ممیتة جراء اصطدام سیارة متوسطة من نوع میرسیدیس (207 ) بحافلة لنقل الركاب.