فاطمة الزهراء رمان ملكة جمال القفطان المغربي 2019

القسم الفني ـ ن ك

تويجت فاطمة الزهراء رمان بلقب سفيرة القفطان و ملكة جمال القفطان المغربي لهذه السنة، وهي شابة مغربية مقيمة بالمهجر جاءت ممثلة لايطاليا في هذه المسابقة التي شاركت فيها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت بالكاستينغ في ايطاليا بإيعاز من رئيسة لجنة التحكيم المصممة ليلى واعزيز بعد أن تعذر عليها الحضور، وأرسلته مصورا إلى لجنة التحكيم التي وافقت على مشاركتها بعد مشاهدته.

وفازت فاطمة الزهراء بهذا اللقب بعد مشاركتها في النسخة الثالثة من المهرجان الربيعي للأزياء تحت شعار: ” القفطان المغربي بين الأصالة والمعاصرة”، والذي نظم من طرف جمعية محترفي الخياطة العصرية والتقليدية ، بشراكة مع جمعية تيفاوين، والذي عرف مشاركة أجود العارضات اللواتي تم انتقاؤهن لخوض غمار المنافسة على هذا اللقب تحت إشراف لجنة مكونة من ليلى وعزيز، يوسف عليل وإبراهيم اخشان، مدير المهرجان.

وفي صحفي ” قالت سفيرة ملكة جمال القفطان المغربي 2019 أن ” هذه المسابقة كانت محكمة التنظيم ، ولجنة التحكيم فيها كانت جد نزيهة ، بحيث جاءت نتائجه غير مفاجئة للجمهور المتتبع وللمهتمين ودوي الاختصاص، وفوزها بالدورة الثالثة لمهرجان الربيعي للأزياء بمراكش كانت مفاجأة لها، لأن هدفها من المشاركة كان هو الحصول على دبلوم عارضة أزياء ، لكن المعايير التي اتخذتها لجنة التحكيم والشروط المطلوبة مكنتها من الفوز باللقب”، وأنها ستكرس جهودها للتعريف بالقفطان المغربي بالدول الأوربية وستكون خير سفيرة له بهذه الدول ”

كم ان فاطمة الزهراء رمان هي أول فتاة ايطالية من أصول مغربية تفوز بلقب سفيرة ملكة جمال القفطان المغربي 2019 بثقافتها وجمالها وخفة ظلها، هذه المسابقة التي تهتم بتعزيز الوعي والاهتمام بالقفطان المغربي خصوصا بالدول الأجنبية ،وتحاول حاملة اللقب تكريس جهودها للتعريف بالقفطان المغربي ونشر ثقافة لباسه لدى الجالية المغربية والأجانب بايطاليا خاصة وبدول أوربية عامة،ولهذه الغاية ستجري عددا من الاتصالات مع الجهات الممثلة للحكومة المغربية بايطاليا، وعقد ندوات، ورشات تكوينية، ومعارض وجولات بالدول الأوربية.

وتعشق فاطمة الزهراء رمان الحاملة للقب سفيرة ملكة جمال القفطان المغربي 2019 عالم التمثيل منذ صغرها، ولا مانع لها في أن تدخل هذا العالم، فهي تحترم وتحب كل الفانين المغاربة وقالت في تصريح صحفي ” أنها ستكون جد سعيدة بالمشاركة إلى جانب الممثلين المغاربة في الأفلام السينمائية أو المسلسلات التلفزيونية، وأنها تحب مشاركة تجربتها في التمثيل مع فنانين تجمعها معهم صداقة كالفنان محمد خيي والفنان هشام بهلول والفنان المبدع ربيع القاطي، كما أنها تتمنى المشاركة إلى جانب عارضة الأزياء المغربية ليلى الحديوي، وان تشتغل بشكل أكيد مع المصممة الراقية ليلى و اعزيز، والمصممة العالمية الباتول كائن الله ، والمصمم الراقي والعالمي حسن بوشيخي.

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