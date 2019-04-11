أساتذة “التعاقد” يرفضون مقترحات وزارة التعليم ويقررون تمديد الاضراب

هبة بريس – الرباط

قرر الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد اليوم الخميس تمديد الاضراب وذلك عقب ما وصفوه ب”ابتزاز” الوزارة الوصية واعلان امزازي استعداد وزارته للحوار شريطة وقف الاضراب بمقابل وقف الاجراءات الزجرية في حق الاساتذة المضربين .

وجاء قرار التنسيقية الوطنية للساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعدمرور 24 ساعة على اللقاء الذي عقده سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العملي والتعليم العالي، مع النقابات الأكثر تمثيلية .

وكشفت التنسيقية، أنها توصلت بعدة مبادرات، ووساطة من طرف البرلمانيين الشباب، وهيئات مدنية من أجل حل الملف، وتم الاتفاق على فتح حوار جدي مع وزارة التربية الوطنية، كما أن النقابات التعليمية أخبرت التنسيقية بمقترحات الوزارة، والمتجلية في فتح الحوار شريطة وقف الإضراب مقابل توقيف جميع الإجراءات الزجرية ضد الأساتذة.

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