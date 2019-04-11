أساتذة “التعاقد” يرفضون مقترحات وزارة التعليم ويقررون تمديد الاضراب

هبة بريس – الرباط
قرر الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد اليوم الخميس تمديد الاضراب وذلك عقب ما وصفوه ب”ابتزاز” الوزارة الوصية واعلان امزازي استعداد وزارته للحوار شريطة وقف الاضراب بمقابل وقف الاجراءات الزجرية في حق الاساتذة المضربين .
وجاء قرار التنسيقية الوطنية للساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعدمرور 24 ساعة على اللقاء الذي عقده سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العملي والتعليم العالي، مع النقابات الأكثر تمثيلية .
وكشفت التنسيقية، أنها توصلت بعدة مبادرات، ووساطة من طرف البرلمانيين الشباب، وهيئات مدنية من أجل حل الملف، وتم الاتفاق على فتح حوار جدي مع وزارة التربية الوطنية، كما أن النقابات التعليمية أخبرت التنسيقية بمقترحات الوزارة، والمتجلية في فتح الحوار شريطة وقف الإضراب مقابل توقيف جميع الإجراءات الزجرية ضد الأساتذة.
Hammou
في 20:29
حققوا مكاسب مهمة جيدا ، بل حققوا كل المطالب باستثناء مشكل الحركة الانتقتالية الوطنية و صندوق التقاعد ع و صناديق التقاعد سيم ادماجها لاحقا ، و مشكل الانتقال من السهل تجاوزه و حله. فماذا يريدون بعد ذلك غير الفتنة التي يرغب فيها من يحرضهم . اتقوا الله في الأساتذة الذين تجرونهم واءكم بدون ارادتهم . المكاسب المحققة جيدة . برافو عليكم . لكن كفى . كل ما سيأتي سيعتبر صبيانيا و غير مسؤول.