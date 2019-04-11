طنجة تتصدر قائمة التجنيد الاجباري بنسبة 23 في المائة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

احتلت عمالة طنجة أصيلة المرتبة الأولى في المغرب من حيث عدد الشباب المدعويين لأداء الخدمة العسكرية، حيث بلغ عددها حسب الاحصائيات التي أعدتها اللجنة المختصة بوزارة الداخلية 2300 شخص من مجموع 10 آلاف شخص من مجمل المدعويين في المغرب، أي بالنسبة 23 في المائة .

وحسب ذات اللجنة فقط تم توزيع ما يقارب 200 مجند من كل دائرة بعمالة طنجة أصيلة، قصد خلق نوع من التوازن بين جميع الدوائر.

وقد شرعت وزارة الداخلية المغربية يوم الاثنين الماضي في إشعار الشباب المرشحين لأداء الخدمة العسكرية، إيذانا ببدء عملية الإحصاء المتعلقة بالتجنيد الإجباري.

وأعاد المغرب العمل بالتجنيد الإجباري بعد 11 عاما من إلغائه، وسيبدأ في تدريب وتكوين أول فوج من الشباب المستهدف بالخدمة العسكرية، ابتداء من سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن يجري تكوين 10 آلاف شاب سنويا.

ويسعى المغرب من خلال إعادة العمل بإلزامية الخدمة العسكرية إلى “تدريب قاعدة من القوات الاحتياطية من أجل اللجوء إليها عند الضرورة للمساهمة في الدفاع عن الوطن، والتصدي لكل المخاطر الأمنية، ومواجهة الكوارث الطبيعية أو غيرها”.

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