سقوط البشير.. بين مهنئين ومتوعدين في العالم الافتراضي

هبة بريس - وكالات

شهدت السودان صباح الخميس 11 ابربل تطوراً كبيراً في الحراك الشعبي الذي انطلق في أواخر العام الماضي احتجاجاً على سوء الأوضاع العامة وسط مطالب بإسقاط حكم الرئيس عمر البشير الذي استمر لمدة 30 عاماً، إذ أعلن وزير الدفاع السوداني، عوض محمد أحمد بن عوف، في بيان صباح اليوم “اقتلاع النظام” والتحفظ على البشير “في مكان آمن” وتعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجرى في نهايتها انتخابات.

أثار هذا الخبر ضجة واسعة انعكست على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غصت المنصات بمشاركات كثيرة حملت مشاعر ومواقف مختلفة، إما فرحاً بإسقاط البشير أو احتجاجاً على ما وُصف بـ”الانقلاب العسكري”.

وغرد “إسلام أبو شنب” على حسابه في موقع “تويتر” مهنئاً الشعب السوداني بسقوط حكم البشير :

“الحرية ليست تمثالاً بعد الآن !! تهانينا لشعب السودان لكسب حريته”(عن dw)

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0