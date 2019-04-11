“ما بنبدل كوز بكوز”.. سودانيون يتظاهرون ضد بيان الجيش

هبة بريس - وكالات

احتج آلاف السودانيين على بيان القوات المسلحة السودانية الذي عزل الرئيس عمر البشير وأعلن مجلس حكم عسكري لإدارة فترة انتقالية لمدة عامين.

وتحولت مشاعر المحتجين، الذين كانوا يحتفلون في وقت سابق برحيل البشير المتوقع، إلى الغضب وهتف الكثيرون “تسقط تاني”، بعد أن كانوا يرددون سابقا هتاف “تسقط بس” ضد البشير، كما هتفوا “ما بنبدل كوز بكوز”، في إشارة إلى رفضهم تسلم أحد رجال النظام السلطة.

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف قد أعلن، الخميس، “اقتلاع” نظام البشير واحتجاز الرئيس “في مكان آمن”، وذلك بعد أربعة أشهر من احتجاجات شعبية طالبت بتنحيه ورفض الامتثال لها.

وقال بن عوف في كلمة ألقاها عبر التلفزيون السوداني الرسمي “أعلن أنا وزير الدفاع اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه في مكان آمن واعتقاله”.

كما أعلن “تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان”، مشيرا الى أن المجلس سيلتزم “تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية”.

ورفضت قوى الحراك الشعبي في السودان بيان قائد الجيش، معتبرين ذلك “إعادة إنتاج للنظام ولا يعبر عن مطالب الشعب بتغيير النظام بالكامل”.

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