بوريطة يبلغ سلطان عمان رسالة من الملك محمد السادس

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رسالة إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، أبلغه إياها السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، خلال استقباله، اليوم الخميس بمسقط، من طرف صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.

وخلال هذا الاستقبال، نقل السيد بوريطة تحيات جلالة الملك محمد السادس الأخوية وتمنياته الطيبة للسلطان قابوس وللشعب العماني بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما التمس السيد فهد بن محمود آل سعيد، من السيد بوريطة، نقل تحيات وتقدير السلطان قابوس إلى جلالة الملك، حفظه الله، وتمنياته الأخوية الطيبة لجلالته بدوام التوفيق وللشعب المغربي الشقيق باطراد النماء والرفعة.

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