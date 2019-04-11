وزير تشادي : المغرب شريك هام بالنسبة للتشاد

هبة بريس

أكد أحمد محمد بشير، وزير المعادن والتنمية الصناعية والتجارية والنهوض بالقطاع الخاص التشادي، أن المغرب يمثل شريكا هاما بالنسبة للتشاد.

وقال بشير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب محادثاته مع كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، عثمان الفردوس، إن زيارته للمملكة تهدف إلى دعوة المغرب لحضور المنتدى حول الاستثمار العربي الذي سينعقد في العاصمة التشادية نجامينا يومي 29 و 30 أبريل الجاري. وأبرز في السياق ذاته أنه “باعتبار المغرب شريكا هاما لبلادنا، رأينا أنه من المفيد القدوم من أجل مناقشة وتدارس إمكانية مشاركة مغربية قوية في هذا المنتدى مع السلطات المغربية”.

وأضاف بشير أن الاجتماع مع السيد الفردوس كان “جد مهم”، وشكل فرصة للمزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك تماشيا مع ما تحقق خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الوزير التشادي أن “التعاون بين المغرب وتشاد يتطور على نحو جيد للغاية بما فيه مصلحة الشعبين”.

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