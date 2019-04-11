“إهانة والدة الحكم” تنهي موسم دييغو كوستا

هبة بريس - وكالات

فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمدة 8 مباريات محلية بحق دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد، على خلفية إهانته الحكم خلال مباراة ضد برشلونة، مما ينهي موسمه الحالي في الليغا.

وطرد دييغو كوستا في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت السبت بضيافة النادي الكتالوني، وانتهت بخسارة فريقه صفر-2 بهدفين متأخرين للأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، في نتيجة منحت برشلونة حامل اللقب والمتصدر، فارق 11 نقطة مع أتلتيكو مدريد الثاني.

وبهذه النتيجة، ضمن برشلونة عمليا للقب، وينتظر الحسم بشكل رسمي في الدوري الذي تتبقى 7 مباريات فقط على نهايته هذا الموسم.

وأوضحت اللجنة التأديبية في الاتحاد الإسباني أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، عوقب بالإيقاف 8 مباريات، 4 منها سببها “الإهانات التي وجهها اللاعب إلى الحكم” جيل مانزانو، والأخرى للشدة في التعامل مع الحكم و”إمساكه” بذراعه.

وأورد الحكم في تقرير المباراة أن كوستا “وجّه إهانة إلى والدته”، وأمسك بذراعه ليمنعه من رفع البطاقة الصفراء في وجه لاعبين في أتلتيكو.

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