تنقيل الصحافي المهداوي لسجن آخر وزوجته تعلق :”طريق جديدة.. معاناة جديدة“‎

هبة بريس – الدار البيضاء

كشفت مصادر مطلعة على أن الصحافي حميد المهداوي، المعتقل بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء والمحكوم ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا نافذا والمؤيد استئنافيا، قد تم ترحيله إلى سجن أخر.

وأكدت زوجة الصحفي حميد المهداوي، الخبر بعدما كشفت عن تنقيل زوجها صباح اليوم الخميس 11 أبريل إلى سجن تيفلت.

وتعادل المسافة الفاصلة بين مدينة تيفلت ومدينة سلا حيث منزل المهداوي رفقة عائلته الصغيرة (زوجته، وابنه وابنته) 52 كلم.

وعلقت بشرى الخونشافي، على قرار تنقيل زوجها بالقول :” طريق جديدة …معاناة جديدة“.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0