الجمعية المغربية للبيع المباشر تجدد مكتبها وتؤكد طموحاتها بشأن النهوض بالقطاع

هبة بريس

تعلن الجمعية المغربية للبيع المباشر، عضو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن تجديد مكتبها المكون من، الرئيس: السيد ياسين كعزوكي ممثلا لشركة أفون المغرب (AVON MAROC)، نائب الرئيس: السيد توفيق شعوب ممثل شركة أوريفلام المغرب (ORIFLAME MAROC)، أمين المال: السيد أنطوان كاريلو ممثل شركة فوريفرليفينغ المغرب (FOREVER LIVING MAROC)، المسير: السيد علي بوجدراوي ممثل شركة صوفي مارتان باريس المغرب (SOPHIE MARTIN PARIS MAROC).

ويشكل هذا التجديد خطوة جديدة في مهمة الجمعية المغربية للبيع المباشر.

و تأسست هذه الجمعية الغير ربحية سنة 2013، وتكمن مهمتها في تثمين البيع المباشر بالمغرب والحرص على ممارسة سليمة للمهنة. ويتجسد طموحها في تزويد القطاع بإطار تنظيمي يسهل مواكبة نموه وتطوره في المغرب.

ووعيا منها بدور القطاع في خلق فرص جديدة للشغل، خاصة لفائدة الشباب والنساء، فإن الجمعية المغربية للبيع المباشر اختارت منذ نشأتها جعل البيع المباشر رافعة للنهوض بريادة الأعمال، مع الحرص على حماية المستهلكين.

وفي هذا الإطار، تضمن الجمعية المغربية للبيع المباشر تطبيق القواعد الأخلاقية للفدرالية العالمية لجمعيات البيع المباشر، من خلال ضمان ترويج منتوجات بجودة عالية تحافظ على سلامة المستهلكين.

هذا ويشار إلى أن الجمعية المغربية للبيع المباشر تضم أربع شركات رئيسية بالمغرب: أفون المغرب، فوريفر ليفينغ المغرب، أورفلام المغرب، وصوفي مارتان باريس المغرب.

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