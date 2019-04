“Spotify” يشعل حماس المشاركين في سباق “10KM Pour La Paix” في الرباط

هبة بريس

يشكل الركض من أجل هدف سامٍ دافعاً كافياً للمشاركة، إلا أننا بحاجة إلى دفعة إضافية تحفزنا على تقديم أفضل ما لدينا. سواء كان المشاركين من الهواة أو الرياضيين المتمرسين، فإن معظم المتسابقين يدركون مدى تأثير وفعالية وجود قائمة أغاني رائعة تمنحهم حافزاً إضافياً لبلوغ أفضل أداء على المستوى الشخصي أو تحقيق هدفهم في أول سباق احترافي لهم أو لمجرد الاستمتاع بالتجربة، ومن هنا تبرز أهمية Spotify.

وستنطلق يوم السبت 7 أبريل الدورة الثالثة من سباق “10 كم في سبيل السلام” في مدينة الرباط والذي سيمر بأبرز المعالم الحضارية والتاريخية في العاصمة المغربية، الرباط، والمدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وذلك لتشجيع أفراد المجتمع من جميع الأعمار ومختلف مستويات اللياقة البدنية على الانضمام والاتحاد كرمز للسلام والوحدة في اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام للأمم المتحدة.

وسيكون السباق من تنظيم النادي الدبلوماسي، والذي يعد جمعية خيرية تهدف إلى تقديم الدعم للمشاريع الاجتماعية التي تتقدم بها المنظمات المغربية الغير حكومية الناشطة في مجالات مختلفة كالتعليم والصحة وتنمية المرأة والطفل.

ونسقت المبادرة قائمة أغاني رسمية على Spotify خلال الفترة التي تسبق الماراثون لتمنح المشاركين مزيداً من الحماس الإضافي عبر قائمة معززة بالطاقة.

وضمت القائمة أغاني مثل “Eye of the Tiger” لفرقة Survivor و”تعالى يا” لنانسي عجرم و”Je Veux” للمغنية Zaz والأغنية الشهيرة “Rumour Has It” للنجمة Adele. لذلك فقائمة أغاني Pour La Paix 10KM هي الوصفة الموسيقية السحرية التي ستحفز المتسابقين على الركض بسرعة أكبر خلال السباق.

