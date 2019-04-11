لفتيت والمركزيات النقابية يتوافقان على ”تحسين الدخل“ و مواصلة الحوار‎

رضى لكبير – هبة بريس

كشف بلاغ صادر عن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في بلاغ إخباري عن تفاصيل الاجتماع الذي جرى صبيحة يومه بمقر وزارة الداخلية وضم المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلي أرباب العمل، كما سبق وأن أشارت هبة بريس عبر مقال سابق من يومه الخميس.

ولعل من بين أبرز النقاط التي تم الحسم فيها، بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والمركزيات النقابية، والتي جرى التوافق عليها اليوم، وهي تلك المتعلقة بتحسين الدخل والزيادة في أجور الموظفين بالقطاع العام، وأيضا العاملين بالقطاع الخاص، مع مواصلة الحوار حول باقي القضايا في أفق التوصل إلى اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف قلل فاتح ماي المقبل.

وجاء في بلاغ الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، على أن الكاتب العام للنقابة عقد القادر الزاير، أكد خلال الإجتماع على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، وإحالة كل القوانين الإجتماعية على طاولة التفاوض الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات وعلى الخصوص ما تبقى، من اتفاق 26 أبريل 2011.

كما أكد الزاير خلال كلمته، على وجوب احترام الحريات النقابية مع ضرورة إصدار وزارة الداخلية مذكرة لجميع الولاة والعمال، من أجل معالجة كل النزاعات الاجتماعية بمختلف الأقاليم وضرورة اتخاذ الدولة لمبادرات قوية لتجاوز الاحتقان الاجتماعي، والتجاوب مع مختلف القضايا الوطنية التي هي موضوع توترات مجتمعية.

هذا وكان عبد القادر الزاير، قد كشف صباح يوم أمس الأربعاء 10 أبريل، خلال أشغال الدورة الطارئة للمجلس الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، عن عرض الوزارة، بخصوص الاتفاق الأولي للزيادة في الأجور.

وكشف الزاير، أمام برلمان نقابته، أن قبول عرض الوزير لفتيت، جاء بعض تضمينه مقترحات تقدمت بها مركزيته النقابية خلال هذه الجولات من الحوار مع وزارة الداخلية التي انطلقت يوم 8 يناير الماضي، وأكد في سياق حديثه، أن الحوار مع الحكومة بخصوص باقي القضايا المطروحة في الملف المطلبي، سيواصل بشأنها الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.

كما كشفت ذات المصادر على أن عبد القادر الزايز سيدعو المجلس الوطني للكونفدرالية في زمن أقصاه 45 يوما لاطلاعه على مجريات الحوار الاجتماعي بخصوص باقي النقاط العالقة، واتخاذ كافة القرارات التي تتطلبها مستجدات الوضع وتطوراته. كما تم تفويض المكتب التنفيذي، صلاحية اتخاذ ما يلزم من قرارات تتعلق بمآل الحوار الاجتماعي.

وكشف عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال ذات الاجتماع عن تفاصيل العرض المقدم من لدن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والذي تضمن زيادة في الأجور لجميع الموظفين بعدما كانت الحكومة تقتصر الزيادة على فئة معينة من الأخيرة فقط. وهو الأمر الذي كانت ترفضه المركزيات النقابية التي كانت تدعو إلى شمول الزيادة لجميع الموظفين الحكوميين.

وبدا أن العرض الحكومي، الذي كشف عنه الزاير، يشمل القطاع الخاص عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور، حيث كانت النقابات تتحفظ على ذلك، داعية الحكومة إلى تحسين دخل العاملين في القطاع الخاص عبر الضريبة على الدخل.

ويتضمن العرض الجديد للحكومة المقدم لوفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة عبد القادر الزاير الكاتب العام، عبر وزارة الداخلية، زيادة عامة لجميع السلالم كالتالي: -زيادة 500درهما للسلالم ما دون 10 بالرتبة 5، و زيادة 400 درهما ابتداء من السلم 10 بالرتبة6.

وسيتم صرف الزيادة على ثلاثة دفعات خلال سنة و نصف، الدفعة الأولى 200 درهما ابتداء من فاتح ماي المقبل و الدفعة الثانية يناير 2020 والثالثة يناير 2021. كما سيهم العرض المتوافق عليه التعويضات العائلية، والتي تتمثل في زيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل .

كما شمل العرض الحكومي أيضا، العاملين في القطاع الخاص عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والحد الأدنى في القطاع الزراعي بـ10 في المائة، وهي الزيادة التي اقترح تفعيلها على دفعتين.

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