أكاديمية برشلونة ترفع راية المغرب في بطولة العالم للمدارس‎

هبة بريس – الدار البيضاء

تواصل أكاديمية “البارصا” بالمغرب برنامجها الإشعاعي المتنوع و هاته المرة من خلال بطولة العالم للمدارس، حيث سيمثل صغار أكاديمية برشلونة بالرباط العلم المغربي في هذا المحفل الدولي.

و أعلنت أكاديمية برشلونة أنها ستشارك في بطولة العالم للمدارس الكروية بداية من يوم 13 أبريل المقبل، حيث ستمثل أكاديمية البارصا المغرب في هذه التظاهرة و المقرر تنظيمها في تارغانونا الإسبانية.

و ستعرف هاته التظاهرة الكروية العالمية، مشاركة مجموعة من كبريات الأكاديميات والمدارس الكروية من مختلف القارات، خاصة أن مثل هذه الدوريات تشهد حضور منقبين وأطر تقنية لأندية أوروبية كبيرة.

يشار إلى أن أكاديمية البارصا قررت افتتاح مركز في الرباط بعد نجاح تجربتها بمدينة الدار البيضاء، و تهدف مدرسة برشلونة بالأساس إلى تلقين البراعم أبجديات كرة القدم وِفق أساليب متبعة في “لاماسيا”، حيث يعمل المشرفون على المشروع على إرساء وتثبيت مختلف المناهج التدريبية والتكتيكية المتبعة في مدرسة برشلونة.

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