أمير قطر: “تحياتي لأخي الملك محمد السادس ومتمنياني للمغاربة بالتقدم والازدهار”

هبة بريس

استقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح الخميس 11 أبريل بالديوان الأميري، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الذي أبلغه رسالة من الملك محمد السادس، تهم العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وخلال هذا الاستقبال، نقل بوريطة، إلى أمير دولة قطر تحيات وتقدير جلالة الملك، متمنيا له وافر الصحة والسعادة، وللشعب القطري التطور والنماء.

من جانبه، حمل سمو الأمير وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، تحياته لأخيه جلالة الملك محمد السادس، وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسرور، وللشعب المغربي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

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