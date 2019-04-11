“مركز بروكستون بالمغرب” تشتكي مسؤوليها الاداريين بتهمة النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة و تبديد أموال

هبة بريس

قدم مركز بروكستون بالمغرب Brookstone Partners Morocco شكوى جنائية ضد المسؤولين الاداريين مايكل توبوريك و ماثيو ليبمان الذي يرفض مشاركة الوثائق المالية لشركة Finco Prime مع BPM، و التي استثمرت فيها هذه الأخيرة أكثر من 3 ملايين دولار.

وأفاد مصدر قانوني، أن “BPM” علم مؤخرا ان المسؤول الاداري مايكل توبوريك يخضع للتحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية Securities and Exchange Commission لFinco Prime.

و يعتزم مجلس إدارة BPM المشاركة في شركة Finco Prime التي يديرها فريق مايكل توبوريك، كما قبلت محكمة الرباط حضور أحد المأمورين بناءً على طلب الرئيس التنفيذي السيد بلمامون من أجل تدوين توضيحات/ اقوال توبوريك و ليبمان في محضر يتعلق بالقضية.

هذا ويشار الى أن “BPM” حصل على حكم لصالحه في محكمة بنيويورك، ويتعلق هذا الحكم بطلب المراجعة المالية لشركة Finco Prime.

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