التجمعية الدكتورة “زيدان” مرشحة بقوة لمنصب أمينة مجلس النواب

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ذكرت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” أن هناك تحرك من الفرق البرلمانية لدعم البرلمانية التجمعية الدكتورة ” نعيمة زيدان ” من أجل الظفر بمنصب أمينة مجلس النواب الذي يمكن الكشف عن الاسم المنتخب عما قريب .

وأضافت مصادرنا، أن هناك مشاورات ومفاوضات داخل فريق التجمع الدستوري حول المناصب المنتظر تجديدها في هياكل مجلس النواب، خلال افتتاح البرلمان يوم الجمعة المقبل.

وعلمت الجريدة أن بعض البرلمانيات من «الأحرار» قد طالبن أيضا بـ«التناوب» على المناصب، خاصة منصب أمينة مجلس النواب، الذي تحتله اليوم أسماء غلالو، المحسوبة على رشيد الطالبي العلمي.

ومن أبرز الأسماء النسائية التي عبرت عن رغبتها في الترشح لهذا المنصب، هناك البرلمانيتان وفاء البقالي ونعيمة زيدان.

وبالرغم من أن التناوب على المنصب قد أثار جدلا كبيرا حول من له الاهلية لذلك، فيبقى إسم البرلمانية الدكتورة ” زيدان” حاضرا بقوة، لما لهذه الشابة من تواجد وعمل دائم داخل قبة البرلمان، كما أنها تحضى بإحترام وتقدير من جميع الفرق البرلمانية، كما للسيدة حضور قوي في الدبلوماسية الموازية للبرلمان، واشتغالها وحضورها الى جانب برلمانيات أخريات في عدد المؤتمرات الدولية، من ضمنها العلاقات البرلمانية المغربية الافريقية.

وتعد “زيدان” اول برلمانية بالجنوب تناقش اطروحة الدكتورة بجامعة ابن زهر اكادير تخصص كمياء ، وقد حصلت على عضوية مجلس النواب بعد ترشحها في انتخبات البرلمانية الاخيرة باللائحة الوطنية للتجمع الوطني للأحرار، وتنحدر زيدان من منطقة هوارة باقليم تارودانت.

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