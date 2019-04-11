شيرين ترفض الاعتذار للشعب المصري

نُشر بتاريخ :  2019-04-11 - 12:41
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - وكالات

رفضت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب الاعتذار للشعب المصري عما بدر منها في حفل غنائي بالبحرين، وفق ما أعلنته نقابة المهن الموسيقية فور انتهاء التحقيق معها.

وأوضح رئيس لجنة التفتيش في النقابة علي الشريعي لموقع “في الفن” المتخصص بأخبار الفن، إن النقابة طلبت من المطربة أن تعتذر للشعب المصري عما بدر منها في الحفل، لكنها رفضت الأمر، ولم تصدر النقابة قرارها حتى الآن.

ومن المقرر أن تصدر نقابة المهن الموسيقية بيانا لإعلان قرارها النهائي بعد التحقيق مع شيرين، التي تواجه تهمة الإساءة لمصر بعد انتشار فيديو لها من حفلها الغنائي بالبحرين، تمزح مع جمهورها قائلة “هنا أتكلم براحتي.. في مصر ممكن يسجنوني”.

وأثار هذا الفيديو ردود فعل قوية تجاه شيرين، ووصل الأمر إلى حد منعها من الغناء وتحويلها للتحقيق بعد بلاغ المحامي سمير صبري للنائب العام ضد المطربة المصرية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في فن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

البيضاء تتحول لعاصمة الموضة الإفريقية و تجمع مشاهير و مصممين في مهرجانها

هبة بريس – الدار البيضاء احتضنت مدينة الدار البيضاء مؤخرا مهرجان الأزياء الأفريقية و…