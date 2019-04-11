زياش ضمن التشكيلة المثالية لأسبوع دوري الأبطال

هبة سبور – شفيق عنوري

اختير الدولي المغربي حكيم زياش، ضمن التشكيلة المثالية لأسبوع دوري أبطال أوروبا، بعد الأداء المييز الذي ظهر به خلال مبارة فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي، في ذهاب ربع نهائي المسابقة.

وقدم زياش أداء لافتا خلال مباراة “يوهان كرويف أرينا”، حيث شكل خطورة كبيرة على دفاعات “السيدة العجوز”، وكان قاب قوسين أو أدنى من هز الشباك في كثير من المناسبات، لولا تألق حارس “البيانكونيري” تشيزني، تارة، وسوء التركيز تارة أخرى.

وفيما يلي التشكيلة المثالية لدوري الأبطال:

حراسة المرمى: هوغو لوريس (توتنهام)

خط الدفاع: تريبيي (توتنهام)، بيكيه (برشلونة)، فان دايك (ليفربول)، ألبا (برشلونة)

خط الوسط: كيتا (ليفربول)، دي يونغ (أياكس)، بينتانكور (يوفنتوس)، زياش (أياكس)

الهجوم: فيرمينو (ليفربول)، كين (توتنهام)

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