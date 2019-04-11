اعتقال مؤسس “ويكيليكس” داخل سفارة الاكوادور

هبة بريس - وكالات

اعتقلت الشرطة البريطانية جوليان أسانغ مؤسس موقع “ويكيليكس”، الخميس، عند سفارة الإكوادور، بعدما تراجعت الدولة اللاتينية عن إجراءات لمنحه حق اللجوء.

وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد: “أستطيع أن أؤكد أن أسانغ محتجز لدى الشرطة، وأنه يواجه العدالة في بريطانيا”.

وأفادت شرطة لندن في بيان لها على موقعها الإلكتروني أن “ضباط من شرطة العاصمة اعتقلوا جوليان أسانغ (47 عاما) عند سفارة الإكوادور، بموجب أمر قضائي صادر من محكمة ويستمنستر الجزئية في 29 يونيو 2012، بسبب رفضه تسليم نفسه للمحكمة”.

وجرى احتجاز أسانغ في مركز شرطة لندن المركزي، حيث سيبقى هناك حتى تقديمه إلى محكمة ويستمنستر الجزئية في أقرب وقت ممكن، بحسب البيان.

وأوضحت الشرطة أن السفير الإكوادوري دعا الشرطة إلى تنفيذ التوقيف بعدما تراجعت حكومته عن إجراءات لمنح أسانغ اللجوء.

وكان أسانغ قد لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن في 19 يونيو 2012 وطلب اللجوء السياسي، بعد صدور حكم من القضاء البريطاني بتسليمه إلى السويد، حيث يواجه تهمة اغتصاب وتحرش جنسي

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0