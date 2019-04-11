جرادة.. تعاونية تحول بقايا الفحم الحجري إلى منتوج إيكولوجي

هبة بريس : أحمد المساعد

في إطار إيجاد حلول بديلة لمخلفات الفحم الحجري بإقليم جرادة ، قامت تعاونية الطاقات المتجددة في شخص رئيسها مداني زكرياء بخلق مشروع إيكولوجي من خلال منتوج مبتكر عبارة عن بافيكو (الأرضيات الايكولوجية) حيث حصل على براءة الاختراع دولية مسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء ويتكون المنتوج من النفايات المعدنية والنفايات البلاستيكية مع إضافة مادة بيولوجية خاصة بالمبتكر.

ويستعمل كأرضيات لترصيف الأزقة والشوارع والساحات العمومية والمدارس وممرات الشواطئ و بناء الطرقات وتهيئتها وتعبيدها و بناء جدران ايكولوجية عازلة تمكن من اقتصاد الطاقة ومن كتم الأصوات والضجيج.

ويندرج هذا المشروع في إطار المجهودات المبذولة من اجل حل الإشكالات البيئية التي يعاني منها إقليم جرادة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالنفايات المعدنية المنتشرة داخل مدينة جرادة والتي تقدر ب 25 مليون طن من بقايا الفحم الحجري.

ومع الحراك الاجتماعي الذي عرفته مدينة جرادة برزت مطالب اجتماعية ملحة أهمها التشغيل وإيجاد بديل اقتصادي قادر على خلق الثروة وإيجاد مناصب الشغل للشباب العاطل.

في هذا السياق وموازاة مع مخطط تنمية إقليم جرادة 2018- 2020 الذي رصد له غلاف مالي قدره 900 مليون درهم والذي تسعى من خلاله الحكومة إلى خلق فرص الشغل , وتشجيع الاستثمار والمحافظة على البيئة.

وقامت تعاونية الطاقات المتجددة وبشكل تطوعي بسلسلة من التجارب العلمية منذ شهر فبراير 2018 على النفايات الجاثمة على مدينة جرادة ( 25 مليون طن ) من اجل إيجاد حلول اقتصادية وبيئية بديلة لخلق الثروة وخلق فرص الشغل من خلال إطلاق مشاريع تنموية تهدف الى تثمين النفايات والحفاظ على البيئة داخل المدينة وداخل الإقليم.

وبدعم مباشر من عامل إقليم جرادة ثابت مبروك تمكنت التعاونية من صنع كمية هامة من المنتوج تم وضعه بالشارع الرئيسي المؤدي الى حاسي بلال كأرضيات لترصيف الشارع.

وكمرحلة ثانية من هذا المشروع الخاص بتثمين النفايات المعدنية باقليم جرادة يقوم فريق العمل بالاتصالات اللازمة والأبحاث الضرورية من اجل تهيئة وتعبيد 200م من الطريق داخل او خارج المدار الحضري لمدينة جرادة ويطمح كذلك إلى بناء غرفة ايكولوجية تجريبية بالمدينة من مواد هذا المنتوج.

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