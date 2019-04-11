رونار غاضب بسبب الأشخاص الذين يحاولون “زعزعة” استقرار المنتخب

هبة سبور – شفيق عنوري

أبدى الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، غضبه الشديد من الأشخاص الذين يحاولون زعزعة استقرار “الأسود” قبل كل منافسة دولية.

وقال رونار عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن هناك أشخاص يسعون لمس استقرار المنتخب، عبر نشر أخبار غير كاذبة.

ونفى الفرنسي أن يكون قد فكر في تقديم شكوى ضد النصر، بسبب إشراكه للاعب المنتخب نور الدين أمرابط، بالرغم من معاناته من الإصابة.

وأكد رونار أن علاقته بالنصر السعودي “جيدة” ولم يسبق أن اشتكى من إشراك أمرابط، متسائلا “من أين يأتون بهذه الأخبار؟”.

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