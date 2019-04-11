قانون التعليم .. الشوباني يراسل “برلمان البيجيدي” لعقد دورة استثنائية

هبة بريس - الرباط

راسل الحبيب شوباني عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، “برلمان الحزب”، لعقد دورة استثنائية لمناقشة قانون التعليم المثير للجدل.

وأكد الشوباني في رسالته الموجهة لرئيس المجلس الوطني للحزب، أن دعوته لعقد دورة استثنائية تمليها “أهمية وحيوية النقاش المجتمعي العام الذى يعبر عن الانشغال الإيجابي بثلاث قضايا ذات أهمية كبرى؛ يتعلق الأمر بموضوع النموذج التنموي الجديد، وكذا موضوع الإصلاحات الجبائية التي يجري الإعداد لمناظرتها الوطنية، دون إغفال النقاش العمومي الدائر حول القانون الإطار للتربية والتكوين”

واعتبر الشوباني أن “استدعاء المجلس الوطني في دورة استثنائية يتيح الفرصة لنقاش مؤسساتي بين أعضاء المجلس والأمانة العامة للحزب، من أجل ترشيد وتعميق النقاش حول هذه الملفات الحيوية وتحقيق مساهمة راشدة ومسؤولة للحزب في هذه القضايا الكبيرة والحيوية التي تتعلق بإصلاحات استراتيجية يوليها المغاربة اهتماما خاصا”.

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