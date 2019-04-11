بوريطة يسلم عاهل البحرين رسالة من الملك محمد السادس

هبة بريس

استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، الأربعاء بالمنامة، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الذي سلمه رسالة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وخلال هذا الاستقبال، نقل ناصر بوريطة إلى عاهل مملكة البحرين تحيات وتقدير صاحب الجلالة، حفظه الله، فيما حمله جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تحياته وتقديره لجلالة الملك.

وأشاد عاهل مملكة البحرين، بهذه المناسبة، بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين والشراكة القائمة بينهما والإرادة القوية التي تحدو عاهلي المملكتين لتعزيزها وتنويعها والدفع بها إلى آفاق أرحب.

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