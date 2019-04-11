وفاة الفنان المصري الكبير محمود الجندى عن عمر 74 سنة

هبة بريس

توفى في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، الفنان محمود الجندى عن عمر ناهز 74 عاما، بأحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

ويشييع جثمان الفنان الكبير، من مسجد الشيخ عبد الحكم، بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وكان الفنان محمود الجندى قد أصيب بأزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، وتم نقله لأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، واستمر هناك مايقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة منذ قليل.

يذكر أن الفنان الكبير محمود الجندى كان يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل “حكايتى”، من بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد حاتم وإدوارد وآخرون، للكاتب محمد عبد المعطى، من إنتاج شركة سينرجى، للمخرج أحمد سمير فرج.

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