طقس الخميس .. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الخميس، نمو سحب ركامية وغير مستقرة نوعا ما فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وبالسفوح الجنوبية-الشرقية وستكون مصحوبة بقطرات مطرية متفرقةمن المحتمل أن تكون مرفوقة برعد.

كما ستهم سحب من الأجواء العليا الشمال-الغربي وكذلك المنطقة الشرقية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، مع انتشار سحب منخفضة واحتمال تكون كتل ضبابية على السواحل الوسطى.

وستهم أيضا زوابع رملية محلية شمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية من القطاع الشمالي على السواحل والسهول الوسطى وكذا الأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، وشمالية إلى غربية بباقي جهات المملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و03 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و09 درجات بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسايس، وما بين 15 و19 درجة بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وما بين 10 و14 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و21 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 26 و31 درجة بالأقاليم الجنوبية وسوس، وداخل عبدة والرحامنة وبأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 17 و23 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش، وقويا إلى جد قوي الهيجان ما بين كاب كير وطانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0