حسابك على “فيسبوك” مراقَب حتى بعد تعطيله.. كيف ذلك؟

هبة بريس ـ وكالات

لن تكون بعيداً عن جمع بياناتك حتى لو عطَّلتَ حسابك على “فيسبوك”، فشبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة لن يمنعها ذلك من مواصلة تتبُّعك.. لكن كيف ذلك؟

تقول “فيسبوك” إنه في حال قررتَ تعطيل حسابك، فإن الشبكة ستواصل جمع البيانات عن نشاطاتك على الإنترنت، وكلها ستظل مرتبطة بحسابك وهو معطل.

وتشير إلى أنها ستزيل بياناتك كافة فقط إذا حذفت حسابك نهائياً، لكنَّ تعطيله لا يؤدي هذا الغرض؛ ومن ثم ستستمر في جمع بياناتك؛ تحسباً لعودتك مرة أخرى.

ويحذر خبراء الخصوصية من أنه يمكن اعتبار الجمع المستمر للبيانات من الحسابات المعطلة تضليلاً.

وقالت كاثرين ماكجي الرئيسة السابقة لمكتب إنترنت النائب العام لولاية نيويورك، إن الشخص العادي سيفترض أن “فيسبوك” توقف عن جمع البيانات عندما يكون حسابه معطلاً.

وأضافت ماكجي: “سيعتقد الناس خطأً أن الحساب المعطَّل بمنزلة إلغاء الاشتراك، في حين أنه ليس كذلك”، وفق ما ذكره موقع “الجزيرة.نت”.

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