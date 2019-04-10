العشرات يكممون أفواههم أمام البرلمان تضامنا مع معتقلي حراك الريف

هبة بريس ـ الرباط

نظم العشرات من النشطاء عشية اليوم بالرباط، وقفة احتجاجية تنديدا بالأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، وتضامنا مع كل من ناصر الزفافي ومحمد الحاكي الذين قامو بخياطة أفواههم .

ورفع المتظاهرون شعارات تتطالب بالحرية للمعتقلين وكذا كافة معتقلي الحركات الاجتماعية في جرادة، وزاكورة وغيرها مطالبين الدولة الكف عن التضييق على النشطاء والمتظاهرين.

وكشكل تضامني مع المعتقلين أقدم المشاركون على تكميم أفواههم بأشرطة لاصقة في إشارة إلى قمع حرية التعبير .

وفي نفس الاتجاه خاضت أمهات معتقلي الريف وقفة صامتة أمام السجن المحلي عين السبع (عكاشة) بالدار البيضاء، صبيحة اليوم الأربعاء، كشكل احتجاجي وتضامني مع أبنائها الموجودين داخل أسوار السجن ذاته.

واختارت أمهات جلول وأحمجيق، المحكومين بـ20 سنجة سجنا، وأخريات التوجه إلى حيث يقبع أبناؤها للاحتجاج على الأحكام الصادرة في حق المعتقلين، ووضعن شريطا على أفواههن ونظمن وقفة صامتة أمام السجن، وقد رفعن شعارات كـ”لا للاعتقال السياسي” والحرية الكرامة والعدالة الاجتماعية” و”أنقذوا حياة ناصر ورفاقه”.

وحملت الأمهات، وبعض النشطاء الحقوقيين، صور المعتقلين كجلول وأحمجيق والمقاوم الريفي عبد الكريم الخطابي.

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