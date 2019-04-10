اليابان : 10 في المائة فوق سن الثلاثين لم يمارسو الجنس في حياتهم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في اليابان لازال العديد من البالغين ليس لديهم أي تجربة جنسية، حيث ثلاثيني واحد من كلّ عشرة لم يقم علاقة حميمة مع شخص من الجنس الآخر، بحسب ما بينت دراسة حديثة تستند إلى بيانات تقارير وطنية.

وتظهر معطيات مماثلة لبلدان أخرى متقدمة أن “اليابانيين البالغين يتأخرون في خوض حياة جنسية نشطة وأن عددا كبيرا منهم يبقى بلا علاقات حميمة مع الجنس الآخر حتى مشارف الأربعين من العمر”.

واستندت هذه الدراسة الصادرة عن جامعة طوكيو إلى بيانات سبع نسخ من التقرير الوطني حول الخصوبة في اليابان نشرت بين 1987 و2015 تحت إشراف وزارة الصحة اليابانية.

في العام 2015، أقر 12,7 % من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و34 عاما و11,9 % من النساء من الفئة العمرية عينها الذين شملتهم الدراسة أنهم لم يقيموا أي علاقة حميمة مع شخص من الجنس الآخر. أما في الفئة العمرية التي تتراوح بين 35 و39 عاما، فتتدنى هذه النسبة إلى 9,5 % و8,9 % على التوالي. ولدى الفئتين، سجل ارتفاع كبير في نسبة الأشخاص الذين لا تجربة جنسية لهم بين 1987 و1992. ومن شأن هذه الخلاصات أن تشكّل مصدر قلق في اليابان حيث معدلات الخصوبة متدنية وعدد السكان آخذ بالتراجع. وتسعى السلطات إلى جبه هذه المشكلة من خلال تدابير تحفيزية ومساعدات تقدم للأمهات العاملات، فضلا عن توسيع دور حضانة الأطفال.

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