ريادة الأعمال تجمع ديبلوماسيين و مسؤولين مغاربة وأفارقة بورزازات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

افتتحت اليوم الاربعاء 10 ابريل 2019 بأحد الفنادق المصنفة بورزازت أشغال الدورة السادسة للمنتدى المغربي لريادة الأعمال تحت شعار “إفريقيا و النموذج الاقتصادي المغربي …الشباب كمحرك اقتصادي للتنمية من تنظيم جمعية ماروك جون .

الجلسة الافتتاحية عرفت حضور كل من عامل اقليم ورزازات عبد العزيز المنصوري و عرفات اتمون سكريتير كاتب الدولة المكلف بالتشغيل و التكوين المهني و اسماعيل نيماكا ديون سفير افريقيا الوسطى بالمغرب بالإضافة الى عميد السلك الديبلوماسي لنيجيريا في المغرب و عمدة مدينة ميتساميولي بجزر القمر .

محمد بن عيسى رئيس جمعية ماروك جون المنظمة للمنتدى و مدير المنتدى المغربي لريادة الأعمال أكد أن المنتدى في دورته السادسة نقطة للالتقاء المهنيين و الخبراء بالشباب لتبادل الافكار و عرض التجارب الناجحة لتنمية الابتكار و الابداع و يضيف بن عيسى ان هذا اللقاء السنوي بهوليود افريقيا يعتبر مناسبة تجمع مجموعة من الفاعليين الاقتصاديين المغاربة و الافارقة الرائدة في مجال ريادة الاعمال .

و يضيف بن عيسى أن شعار إفريقيا و النموذج الاقتصادي المغربي…الشباب كمحرك اقتصادي للتنمية يأتي بحكم الدور الريادي الذي تلعبه المملكة على المستوى الافريقي من خلال بناء شركات اقتصادية مختلفة

من جانبه اكد عامل ورزازات عبد العزيز المنصوري ان المنتدى بعتبر حدث رفيع المستوى يجمع تحث مضلته مجموعة من الفاعليين الاقتصادين و خبرا و شباب طموح من جميع ربوع المملكة و من دول افريقية شقيقة , و نوه المنصوري بالعمل الذي يقوم به أعضا جمعية ماروك جون من خلال تنظيم المنتدى في دورته السادسة و استقبال خبراء و ضيوف من إفريقيا تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية .

و من المنتظر ان تستمر فعاليات المنتدى الى غاية 13 من ابريل الجاري، و ستعرف جلسات نقاشية و منتديات موضوعاتية حوا احدت التوجيهات و التحديات و الفرص و اخر الابتكارات في مجال المقاولة و ريادة الاعمال في المرحلة الراهنة , و يتبنى المنتدى رؤية تعزيز الوعي المستمر بتنظيم مشاريع و تقيم الاتجاهات الحالية لمجال المقاولة و ريادة الاعمال للمساعدة على تحول الاقتصاد المحلي و الوطني الى اقتصاد مستدام .

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