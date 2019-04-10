مجموعة البنك الشعبي تواصل عروضها المبتكرة و تطلق خدمة جديدة

هبة بريس - القسم الاقتصادي

تواصل مجموعة البنك الشعبي عروضها القوية و ابتكاراتها في المجال البنكي و ذلك بعدما أعلنت عن إطلاقها لخدمة جديدة تحت مسمى “غلوبال كاستودي“.

و قامت مجموعة البنك الشعبي بإطلاق الخدمة الجديدة من خلال مجموعتها البنكية “ميديا فينانس” والتي تعتبر أول بنك مغربي متخصص في الأصول.

ويأتي إطلاق الخدمة، الموجهة لزبناء المجموعة من المقاولين على المستويين الإفريقي و العالمي، تزامنا مع منتدى (WFC 2019)، وهو منتدى عالمي خاص بالسندات والأصول، يعقد حاليا بمدينة مراكش.

ويناقش الفاعلون خلال هذا المنتدى الدولي الأول من نوعه بالمغرب، السياسات الكفيلة بتنمية النظام العالمي، الذي يتسم بزيادة في التعقيد والتحديات، والرامي لزيادة أمن المعاملات والأصول، والحفاظ على خدمات التحفيظ العالمية، التي تغطي عدة أسواق دولية.

و في هذا الصدد صرح كمال مقداد، المدير العام للبنك الشعبي المركزي والأنشطة الدولية بأن العرض الذي توفره المجموعة يتميز بغناه بالحلول التقنية الموضوعية، والتي تبتغي مرافقة المقاولين الأجانب، سواء الأفارقة أو غيرهم، في مشاريعهم على المستويين الدولي والقاري.

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