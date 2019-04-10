هام لأصحاب “الباك “.. وزارة التربية الوطنية تصدر دليل المترشح (ة) خاص بالامتحانات

هبة بريس ـ الرباط

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، أنها أرسلت إلى كافة المترشحين، والمترشحات لامتحانات البكالوريا لهذه السنة، دليل المترشح(ة) للامتحانات المذكورة، عبر بريدهم الإلكتروني على مسطحة taalim.ma، وذلك في إطار تأطير، ومواكبة تحضيرهم لاجتياز هذا الاستحقاق الوطني المهم.

وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن عنوان البريد الإلكتروني للتلميذ(ة) المترشح (ة) يتكون من رمزه في منظومة مسار Code MASSAR، والذي يتم الولوج إليه عبر الموقع www.taalim.ma من خلال الرابط https://moutamadris.men.gov.ma، فيما ينبغي تسلم القن السري من إدارة المؤسسة التعليمية للمترشح(ة)، متبوعا بالقن السري لتفعيل الحساب، وفي حالة نسيانه، يمكن إعادة طلبه من إدارة المؤسسة التعليمية.

وقد تم وضع عنوان إلكترونيinfobac@taalim.ma لتلقي طلبات المعلومات والاستفسارات بشأن امتحانات البكالوريا لعام 2019.

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