عشريني يضع حدا لحياته من أعلى سطح عمارة بطنجة

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

اقدم شاب في العشرينيات من العمر على وضع حد لحياته اليوم الأربعاء، قفزا من سطح بناية بشارع “يعقوب المنصور” الكائن بحي “بلاصا طورو” بمدينة طنجة.

وحسب مصدر مطلع، فقد أكد أن الشاب تسلل خفية إلى بناية قبالة مقر مقاطعة مغوغة، التي ألقى بنفسه من على سطحها ليلفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة بعد وصوله للمستشفى.

وخلف الحادث صدمة في أوساط المواطنين وأصحاب المحلات التجارية الذين عاينوا الحادث، خصوصا أن الشاب لازال في ربيع عمره.

هذا، وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دي طوفار بمدينة طنجة، في حين فتحت المصالح الأمنية بمنطقة بني مكادة تحقيقا لمعرفة حيثيات ودوافع إقدام الهالك على الانتحار .

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