أمن طنجة يضع حدا لنشاط مروج مخدرات ومؤثرات عقلية

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

تمكنت فرقة الابحاث و التدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية امن طنجة من توقيف شخص في العشرينيات من عمره للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

المعني بالامر جرى تو قيفه بعد قيام الفرقة المذكورة بتحصيل معلومات حول نشاطه الاجرامي حيث تم ضبطه على متن دراجة نارية على مستوى شارع الجيش الملكي بالقرب من مدارة الملعب الكبير متلبسا بحيازة حقيبة عثر بداخلها على 40 قطعة من مخدر الشيرة معدة للبيع،50 قرص مخدر من نوع اكستازي، 12 قرص مخدر من نوع ريفوتريل بالاضافة الى مبلغ مالي متحصل من عملية البيع وهاتف نقال يستخدمه المعني في هذا النشاط.

وقد تم الاحتفاظ به رهن تدبير الحراسة الندرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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