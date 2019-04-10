“أمنستي” تطالب العثماني باعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت منظمة العفو الدولية، أنها راسلت الأربعاء 10 “رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قصد اعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة وعرضه على البرلمان المغربي”.

وناشدت منظمة العفو الدولية الحكومة المغربية “باتخاذ خطوات تكفل تصديق الحكومة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام من دون إبداء أي تحفظات”.

وأفادت الرسالة أن “منظمة العفو الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب وإفريقيا والعالم ينتظرون من المغرب أن يلتحق بالدول التي ألغت عقوبة الإعدام وينضم إلى الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام”.

ونبهت رسالة “أمنيستي” إلى أن “الوقت قد حان لوضع حد لعقوبة الإعدام في المغرب، موضحة أن الدستور ينص على الحق في الحياة، مشيرة إلى مقترح قانون في الموضوع تم وضعه أمام البرلمان بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2013”.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها من “استمرار الحكومة في تبرير أن عقوبة الإعدام ضرورية لردع الجريمة والحفاظ على الخصائص الدينية منبهة إلى أن تطبيق الإعدام يربي الأجيال على ثقافة العنف والانتقام والدم ولا يردع الجريمة”.

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