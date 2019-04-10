ندوة فكرية بتاونات حول موضوع الحق في التنمية غير قابل للتصرف

ع.محياوي - هبة برس

قال محمد القاضي رئيس المركز المتوسطي لحقوق الانسان في تصريح خص به موقع “هبة بريس” على هامش ندوة فكرية بجماعة تمزكانة بنواحي تاونات بأن الحق في التنمية حق أساسي من حقوق الانسان غير قابل للتصرف والتجزيئ مبرزا في السياق ذاته ان لكل مواطن الحق في المشاركة في عمليات التنمية والاستفادة من مكاسبها دون ميز او تمييز .

واشار المتحدث في ذات التصريح أن اي منطقة لا يمكن لها أن تتقدم وتزدهر وتنهض وتحقق تطلعات سكانها ما لم يشارك هؤلاء السكان بسواعدهم وعقولهم في بناء مراحل عمليات نهضتهم وتنميتهم من دون التفريط في مقوماتهم الثقافية والتراثية المحلية.

وردا على سؤال حول تثمين الراسمال اللامادي اردف الحقوقي محمد القاضي إلى أن هذا الراسمال يتشكل من ثروة هائلة يتفرد بها إقليم تاونات من اهمها التراث الثقافي اللامادي التي تجسدها مظاهر وممارسات محلية وعادات وتقاليد ومصنوعات وطقوس منها ماهو اندثر ومنها ماهو في طور الاندثار، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على الهوية المحلية وفقدان الذاكرة الجماعية التي اعتبرها بالروافد الاساسية المكونة للهوية الوطنية المغربية ، ما يستوجب إعادة إحيائها وصيانتها والاستثمار فيها لصالح التنمية المحلية ولتعزيز روح الانتماء للمكان والتشبث به بحسب تعبيره.

وأضاف “إن المنطقة ايضا تتوفر على كنز هائل من الثروات الطبيعية خصوصا الثروة الغابوية التي قال أنها تعرضت وتتعرض للاعتداء والاستهداف والاجتثاث بطريقة ممنهجة وغامضة”، معتبرا هذا الاستهداف للثروة الغابوية بالجريمة ضد التراث الطبيعي الانساني الذي توارثته المنطقة جيلا عن جيل، في الوقت الذي ينبغي المحافظة عليه لما له من اهمية عظمى في الذاكرة الجماعية وقيمته الرمزية ودوره في التنمية المحلية، داعيا إلى ضرورة المحافظة على ما تبقى من المساحات الغبوية والاستثمار فيها بطريقة ذكية وعلمية باعتبارها رافعة اساسية للتنمية المحلية.

جدير بالذكر ان مناسبة هذا التصريح كانت على هامش انعقاد ندوة فكرية تحت شعار ” تثمين الرأسمال المادي واللامادي رافعة للتنمية المحلية” بمبادرة وتنظيم من جمعية شباب بني زروال للتنمية بمقر جماعة تمزكانة التابعة لدائرة غفساي والتي عرفت حضورا غفيرا لشباب المنطقة وفعاليات من المجتمع المدني وفاعلون سياسيوم ومنتخبون، حيث شارك في تاطير فعالياتها نخبة من المثقفين والفاعلين الجمعوين والتي عرفت نجاحا باهرا بالنظر إلى حجم الحضور والشاركة ونوعية محاورها التي شارك الجميع في إغنائها وإبراز أهميتها.

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