الزفزافي : عندما فتحت فمي سجنت لـ20 سنة وعندما أغلقته طلبوا مني فتحه

هبة بريس ـ الرباط

قالت المحامية أسماء الوديع عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، ان المعتقلين ناصر الزفزافي ومحمد الحاكي، استجابا لمنشادة الدفاع والعائلات ورفاقهم، وقاما بفك خياطة فميهما.

وكشفت عضو هيئة الدفاع في رسالة لها، انها زارت أمس الثلاثاء، كل من المعتقلين محمد المجاوي ، ومحمد الحاكي، والحبيب الحنودي، وأشرف اليخلوفي وناصر الزفزافي.

وأفادت المحامية ان خلال زيارتها للمعتقلين كان محمد الحاكي عائدا للتو من المستشفى، بعد إزالته للخيط من فمه.

وخلال لقاءها بناصر الزفزافي، قالت المحامية “إنه جاء كعادته منتصرا على الألم مبتسما رغم أثر الدماء على شفتيه … وقد ختم حديثه بجملة انتزعت مني ابتسامة عريضة تضيف الوديع:”حينما فتحت فمي تلقيت حكما بعشرين سنة، ولما قمت بخياطته طلبوا مني فتحه من جديد “، يقول الزفزافي ساخرا، وفق ما نقلته المحامية.

وأضافت الوديع ان الزفزافي أكد لها أن الإدارة رفعت فعلا تشديد الحراسة عن الجناح الذي ينزل به، كما وعدوه بتسليم التقرير الطبي الذي منع منه سابقا، كما عاد للاتصال بالهاتف لسابق عهده برفع التضييق عن المكالمات.

وكان قائد حراك الريف ناصر الزفزافي،قد خاط فمه احتجاجا على تأييد محكمة الاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة بحقه، كما قرر معتقلون آخرون خوض إضراب مفتوح عن الطعام.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة/ السبت الماضيين بتأييد الأحكام الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف”، والصحافي حميد المهداوي

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