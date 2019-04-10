وجدة.. انعقاد المناظرة الجهوية حول التجارة والصناعة والخدمات للشرق

هبة بريس : أحمد المساعد

احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات الشرق بوجدة صباح اليوم الأربعاء 10 أبريل الجاري، أشغال المناظرة الجهوية حول التجارة والصناعة والخدمات للشرق بحضور كل من عبد الحفيظ العلمي وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، معاذ الجامعي والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة، عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، عبد الحفيظ الجرودي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الشرق وكذا مدير وكالة تنمية أقاليم جهة الشرق ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات ورؤساء الجمعيات التجارية والمهنية ومنتسبي الغرفة واتخذ لها شعار ” تأهيل القطاعات الإنتاجية رهين بإسماع صوت المهنيين “.

وفي كلمة بالمناسبة، ذكر عبد الحفيظ الجرودي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الشرق عن أهمية المناظرة من أجل تأهيل القطاعات الإنتاجية وانخراط الغرفة في عقد لقاءات تشاورية مع منتسبيها منذ شهر مارس مع رؤساء الجمعيات التجارية والمهنيةو الخدماتية بمختلف أقاليم جهة الشرق وكذا ورشات عملية في إطار مقاربة تشاركية تعكس الإرادة الحقيقية بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية بالجهة حيث انبثقت عنها توصيات مهمة وصلت حولي 87 توصية في مجالات القوانين الجبائية والتنظيمية وعصرنة القطاعات في مجال البنيات التحتية واللوجستيك والخدمات وكذا آليات الدعم والمواكبة والتكوين والتمويل والحماية الإجتماعية.

عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق في تدخله، أبرز انخراط جهة الشرق في خلق دينامية وحركية وإعطاء أولويات لخلق فرص الشغل، حيث أعطى أهمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال خلق التعاونيات ومواكبتها ومشروع منصة للتسويق وتثمين المنتوج بالقطب الصناعي تكنوبول يعد ثمرة مجهود مشترك مع القطاعات الوزارية وثمن بالمناسبة مجهودات وإلتزامات وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي لتأهيل الأقطاب الصناعية بالجهة، كما ذكر لملتمس مجلس جهة الشرق الذي انعقد أمس في دورة استثنائية حول دعوة الحكومة بإجراءات ضريبية تفضيلية لجهة الشرق.

عبد الحفيظ العلمي وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي في رده حول التوصيات المنبثقة عن أشغال المناظرة الجهوية بأنها مهمة التي وصلت 87 توصية من بين 500 توصية تم جمعها من خلال مناظرات جهوية لجهات المملكة انها سيتم تدارسها في لجان على صعيد الوزارة وأنه سنأخذ الجانب الممكن تفعيله خلال المناظرة الوطنية للتجارة والصناعة والخدمات المزمع عقدها يومي 24 و 25 أبريل الجاري بمراكش لرفعها كذلك للمناظرة الوطنية للجبايات مطلع شهر ماي المقبل.

وفي ختام أشغال المناظرة الجهوية تمت تلاوة برقية الولاء والإخلاص مرفوعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

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