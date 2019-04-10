“كنوز للعقارات ” تنظم معرضها الخامس بأكادير

اكادير : هبة بريس

فتحت شركة كنوز للعقارات أبوابها المفتوحة في نسختها الخامسة يوم أمس الثلاثاء 9 أبريل الجاري والتي تمتد الى غاية يوم 13 من الشهر الجاري بساحة أيت سوس أمام غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بأكادير.

وسيتم خلال هذه الدورة عرض منتوجات ” كنوز للعقارات” بخصوص عدد من مشاريعها السكنية بعدد من مدن ومناطق سوس ، وهي فرصة لساكنة مدينة أكادير للإطلاع و التعرف عن قرب على المنتوجات العقارية السكنية منها و التجارية الجديدة ، وكذا التعرف على عروض التمويلات البنكية والتي من شأنها تسهيل عملية امتلاك السكن بالمواصفات المطلوبة و وفق القدرات المالية السانحة لكل زبون.

ومن المعلوم ان مدينة أكادير قد عرفت وثيرة عمرانية رائدة، من شأنها المساهمة قي التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بأكادير، كما الشركة لها استثمارات في كل من كلميم جنوب المملكة ومراكش.

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