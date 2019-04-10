أكادير: توقيف العصابة التي روعت السكان بالسيوف وسلبتهم ممتلكاتهم

أحمد وزروتي - هبة بريس

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة بمدينة أكادير، صبيحة اليوم الأربعاء 10 أبريل، من توقيف شخصين يبلغان من العمر و سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق باعتراض السبيل والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وترويج الأقراص المهلوسة.

وكشفت المعلومات الأولية للبحث أن المشتبه فيهما كانا ينشطان ضمن عصابة إجرامية تتعاطى للسرقات على مستوى مجموعة من أحياء المدينة، قبل أن يتم توقيفهما على متن دراجتين ناريتين، وبحوزتهما سلاح أبيض، وكذا مجموعة من الهواتف النقالة المتحصلة من أفعالهما الإجرامية؛ علاوة على كمية من الأقراص المهلوسة.

وقد تمت إحالة المشتبه فيهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي احتفظت بهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال المنسوبة إليهما، بينما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف باقي المشتبه في تورطهم في هذه القضية.

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