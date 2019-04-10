أبرز الحصص في تاريخ مواجهات المان يونايتد وبرشلونة

هبة سبور – اس اريبيا

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، المواجهة النارية بين مانشستر يونايتد الإنجليزي ونظيره برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، في إحدى أقوى المباريات بالأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت قرعة دور ربع النهائي لدوري الأبطال، أسفرت عن وقوع مانشستر يونايتد أمام فريق برشلونة الإسباني، مما أعاد الأذهان للمواجهات النارية الحاسمة بين الفريقين، في مختلف البطولات الأوروبية.

ويستضيف الشياطين الحمر نظيره الفريق الكتالوني، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أولد ترافولد» معقل اليونايتد، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا.

ودائمًا ما تحتوي مباريات الفريقين على الكثير من المتعة والحماس، والرغبة الدائمة في الفوز، وتسجيل الأهداف، مما يجعلها مليئة بالمتعة.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وبرشلونة

لعب برشلونة أمام مانشستر يونايتد في 11 مباراة رسمية مختلفة، منذ عام 1984، وفاز الشياطين في 3 مباريات، ونجح الفريق الكتالوني في تحقيق الفوز في 4 مناسبات، وتعادل في 4 أخرى.

وفي 11 مباراة سجل الفريقان 35 هدفًا، برشلونة سجل منها 20 هدفًا، بينما سجل اليونايتد 15 هدفًا فقط، ولكنه يمتلك الهداف التاريخي للمواجهات بينهما، وهو مارك هيوز الذي سجل ثلاثية في برشلونة.

أكبر نتائج في تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد

تعد النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد، من نصيب الفريق الكتالوني، وفي بطولة دوري أبطال أوروبا أيضًا، ولكن الأمر المختلف أنها كانت في دور المجموعات.

ففي نسخة 1994/1995، فاز الفريق الكتالوني برشلونة، على نظيره مانشستر يونايتد بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على «كامب نو».

وسجل أهداف برشلونة، البلغاري هريستو شتويشكوف هدفين، والإسباني ألبيرت فيرير، بينما سجل البرازيلي روماريو هدفا، لتكتمل رباعية برشلونة.

أما النتيجة الكبيرة الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين، كانت من نصيب مانشستر يونايتد، ففي إياب ربع نهائي كأس الكؤوس، موسم 1983/1984، فاز الشياطين الحمر على برشلونة بثلاثية نظيفة.

وكان برشلونة فاز في الذهاب بهدفين نظيفين، وعاد اليونايتد في الإياب ليفوز بثلاثية نظيفة، بهدفين لبريان روبسون وهدف لفرانك ستابيلتون.

أما النتيجة الثالثة فكانت هي الأهم، وكانت من نصيب الفريق الكتالوني، في نهائي موسم 2010/2011، وتوج البارسا باللقب بعد الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف برشلونة في تلك المباراة، الإسبانيان بيدرو رودريجيز وديفيد فيا، هدف لكل منهما، بينما سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا آخر، وأحرز واين روني هدف مانشستر يونايتد، وهذه هي آخر مباراة للفريقين سويًا.

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