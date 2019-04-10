تارودانت: اصابات وخسائر مادية مهمة في اندلاع حريق مهول داخل محطة للتلفيف

محمد ضباش - هبة بريس

شب حريق مهول، صباح اليوم الأربعاء 10 أبريل 2019، بمحطة التلفيف “ضياف” الكائنة بجماعة سيدي بوموسى ضواحي أولاد تايمة مخلفا خسائر مادية جسيمة، وإصابة عاملين بحروق خفيفة، فيما لم تسجل أية خسائر في الأرواح.

وحسب مصادر محلية فالحريق اندلع بمستودع للصناديق البلاستيكية داخل المحطة، والتي التهمتها السنة النيران بالكامل، ما خلف حالة من الهلع وسط عمال وعاملات المحطة، وتسبب في خسائر مادية جسيمة، فيما لا زالت أسباب الحريق مجهولة إلى حدود الساعة.

هذا وفور توصلها بالنبأ، هرعت الى عين المكان السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية بأولاد تايمة، كما تمت الاستعانة بعناصر الوقاية المدنية بتارودانت، والذين عملوا على إخماد النيران الملتهبة داخل المحطة، فيما تم فتح بحث من طرف الدرك الملكي بأولاد تايمة للكشف عن أسباب وظروف وملابسات هذا الحادث المؤسف.

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