الكاف يحسم في وضع المغرب ضمن منتخبات المستوى الأول

ادريس دحني – هبة سبور

كشفت مصادر صحفية أن اسود الأطلس يمكن أن يتم وضعهم ضمن منتخبات المستوى الأول في تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا للأمم 2019 بمصر , وذلك في حال اعتماد المكتب التنفيذي للكاف ومعه اللجنة المنظمة على ترتيب “الفيفا” في الإجتماع التنفيدي الذي سيعقده المكتب يوم الخميس بالقاهرة .

وبالتالي يمكن أن يتواجد المنتخب المغربي في المستوى الأول إلى جانب مصر وتونس والسنغال ونيجيريا وغانا، مما يعني أنه سيكون على رأس إحدى المجموعات الست , مما سيقوي حظوظه وسيجنبه مواجهة كبار القارة في دور المجموعات .

وأصدر “الكاف” بلاغا أشار فيه إلى أن كل ما تم تداوله في الآونة الأخيرة في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، وأن المكتب التنفيذي هو الذي سيقرر بخصوص تصنيف المنتخبات.

من جهة أخرى من المرتقب ان يتم انتخاب المنسق العام للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم المغربي معاذ حجي، كاتبا عاما جديدا للكاف، خلفا للمصري عمرو فهمي، الذي يعاني داخل أروقة الجهاز , بعدما تم توجيه اصابع الاتهام له بسبب تسريب عدد من الوثائق السرية التي ورَّطت أحمد أحمد، رئيس “كاف”، في عدد من قضايا “الفساد”، حسب وصف وسائل إعلام دولية، خلال الأيام الماضية .

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