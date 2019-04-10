بتعليمات ملكية .. الجنرال الوراق يستقبل قائد القيادة العامة للقوات المسلحة الجيبوتية

هبة بريس

بتعليمات سامية من جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دو كور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، اليوم الأربعاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الجنرال دو كور دارمي زكريا شيخ إبراهيم، قائد القيادة العامة للقوات المسلحة الجيبوتية.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المباحثات، التي جرت بحضور سفير جمهورية جيبوتي بالرباط، تناولت التعاون العسكري بين البلدين والوسائل الكفيلة بتعزيزه.

وأضاف البلاغ أن المسؤولين عبرا، من جهة أخرى، عن ارتياحهما للمستوى الممتاز لروابط الشراكة بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الجيبوتية، وكذا عن إرادتهما في تطوير علاقات التعاون بين الجيشين. ويعود التعاون العسكري المغربي -الجيبوتي إلى سنة 1981، حيث يخضع هذا التعاون منذ يوليوز 2009، إلى الاتفاق -الإطار المتعلق بالتعاون العسكري والتقني الذي يشمل أساسا تكوين أطر الجيش الجيبوتي داخل المعاهد ومراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، وتبادل الزيارات.

وفي إطار هذا التعاون، ساهمت القوات المسلحة الملكية في الارتقاء بمستوى الأكاديمية العسكرية للقوات المسلحة الجيبوتية بأرتا، كما انتدبت القوات المسلحة الملكية منذ 2008، وبطلب من السلطات العسكرية لجيبوتي، ضباطا عسكريين لتأمين مهمة التدريب.

ويقوم قائد القيادة العامة للقوات المسلحة الجيبوتية بزيارة عمل إلى المملكة، من 09 إلى 12 أبريل 2019، على رأس وفد عسكري مهم.

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