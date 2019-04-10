الـ”PPS” يعلق عن فواجع “حوادث العاملات”: الأمر لا يتعلق بحوادث سير عادية

هبة بريس - الرباط

تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الاسبوعي المنعقد مساء أمس الثلاثاء، حيثيات “حوادث السير” المفجعة والمتواترة التي يروح ضحيتها العاملات والعمال الزراعيون، ومعظمهم نساء، في عدد من المناطق الفلاحية بالبلاد (مولاي بوسلهام، تارودانت، الفقيه بنصالح، شتوكة آيت باها… ).

وفي هذا الصدد، تقدم المكتب السياسي إلى الأسر المكلومة بأحر التعازي وأصدق المواساة، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بحوادث سير عادية، بل إنه متصل بشكل وثيق وعميق بسؤال الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال الزراعيين.

واعتبر الحزب عبر بلاغ له، أن هذه الحوادث “تستدعي تدخلا عاجلا للسلطات والقطاعات الحكومية المعنية من أجل تَمَلُّكِ الإرادة السياسية القوية في توفير كل ما يلزم من وسائل لتطبيق قانون الشغل بشكل صارم، وإعمال مقتضيات دولة الحق والقانون في كافة مناحي المجال الاجتماعي، وحماية أرواح العاملات والعمال الزراعيين، ووضع حد لجشع أرباب عدد من الضيعات الفلاحية الذين لا يتورعون عن الاستغلال البشع للعاملات والعمال ونقلهم في ظل شروطٍ مُهينة ولا إنسانية، فبالأحرى شروطٍ تحترم قانون الشغل.” وفق المصدر ذاته

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