16 قتيلا و1664 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية

هبة بريس

لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 1664 آخرون بجروح، إصابات 60 منهم بليغة، في 1229 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 1 إلى 7 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 33 ألف و390 مخالفة، وأنجزت 10 آلاف و589 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 22 ألف و801 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و162 ألفا و875 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4126 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6367 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 96 مركبة.

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