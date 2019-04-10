العاهل السعودي يستقبل بوريطة والأخير يسلمه رسالة ملكية

هبة بريس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء بقصر اليمامة بالرياض، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الذي سلمه رسالة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وخلال هذا الاستقبال، نقل بوريطة، إلى العاهل السعودي تحيات وتقدير جلالة الملك، فيما حمله خادم الحرمين الشريفين تحياته وتقديره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

حضر هذا الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان. كما حضره عن الجانب المغربي سفير جلالة الملك لدى المملكة العربية السعودية السيد مصطفى المنصوري.

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