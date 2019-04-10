الكشف عن الوفد المغربي الذي سيمثل المغرب في قرعة الكان

نُشر بتاريخ :  2019-04-10 - 11:56
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هبة سبور

يتقدم فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الوفد المغربي الذي سيحضر قرعة كأس إفريقيا 2019 بمصر، والتي ستقام بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الجمعة المقبل.

ويتكون الوفد المغربي أيضا من الناخب الوطني هيرفي رونار ومساعديه باتريس بوميل ومصطفى حجي، والعضو الجامعي إدريس لكحل.

ويترقب الشارع الكروي بشغف كببر، ما ستفرزه القرعة، الجمعة المقبل، وكذا المنتخبات التي سيواجهها الأسود في دور مجموعات الكان،حيت يرجح بشكل كبير أن يتم تصعيد المغرب إلى التصنيف الـأول وتفادي بشكل كبير مواجهة أندية المستوى الأولى التي يتواجد فيها البلد المنظم.

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